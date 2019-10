Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Sulz am Neckar (ots)

Ein 55-jähriger Lenker eines Ford Mondeo hat am Montag, gegen 12 Uhr, einen Unfall mit rund 6.000 Euro verursacht. Der betrunkene Autofahrer fuhr auf dem Paul-Schmid-Weg gegen zwei Gitterzaunelemente am rechten Straßenrand. Ein Zaunelement schleuderte gegen einen geparkten VW Golf. Nach dem Unfall entfernte sich der 55-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte aber nach rund einer halben Stunde wieder zurück. Ein durchgeführter Alcotest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Den Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben.

