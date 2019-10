Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Zwei Verletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Rottweil (ots)

Zwei verletzte Autofahrerinnen und rund 30.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag, gegen 8.20 Uhr, auf der Stadionstraße. Ein 42-jähriger Lenker eines Toyota war auf der Stadionstraße unterwegs und erkannte zwei anhaltende Autos zu spät. In der Folge fuhr der 42-Jährige auf das Heck eines Dacia Dokker einer 29-jährigen Frau auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Dacia noch auf einen VW Caddy einer 59-jährigen Autofahrerin aufgeschoben. Die beiden Frauen mussten mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

