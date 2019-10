Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Tuttlingen (ots)

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer ist am heutigen Dienstag, gegen 3.45 Uhr, auf der Zufahrt zum Parkplatz "Donauspitz" gegen die Verkehrsinsel gefahren und hat einen Betonsockel samt Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen. Nach dem Unfall flüchtete der 20-Jährige und versteckte sich hinter einer Skulptur an der Donau. Um den verursachten Schaden von rund 3.000 Euro kümmerte er sich nicht. Die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen konnten den Flüchtigen schnell ausfindig machen. Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter deutlichen Atemalkohol fest. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Zudem zeigte ein Drogenvortest den Konsum von Cannabis und Amphetamin an. Der junge Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der von ihm benutzte BMW war nicht zugelassen.

