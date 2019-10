Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Vandalismus in Firmengebäude - 20.000 Euro Sachschaden

Donaueschingen (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden haben unbekannte Täter in einem leerstehenden Firmengebäude in der Stettiner Straße verursacht. In der Zeit zwischen Freitag, 4.10.19 und Montag, 14.10.19, verschafften sich die Eindringlinge Zutritt in das Gebäude. In den Räumen zerstörten die bislang unbekannten Täter die Fenster, Türen und Waschbecken und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) entgegen.

