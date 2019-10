Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balgheim) Wohnungseinbruch - Tatzusammenhang mit Einbruch in Weilheim möglich

Balgheim (ots)

Ebenfalls am Sonntagnachmittag kam es in der Keltenstraße zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten auf dies Weise ins Gebäude. Mehrere Zimmer wurden durchsucht. Dabei entwendete die Täterschaft Schmuckgegenstände. Als die Hausbesitzer gegen 19.10 Uhr nach Hause zurückkehrten, bemerkten sie den Einbruch sofort. Aufgrund der zeitlichen Nähe ist davon auszugehen, dass ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in die Souterrainwohnung in Weilheim besteht. Besonders wichtig für die Polizei wären Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen. In Weilheim soll ein grüner Ford Mondeo mit italienischem Kennzeichen als Täterfahrzeug im Einsatz gewesen sein. Hinweise bitte an die Polizei Spaichingen, Tel. 07424/9318-0.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell