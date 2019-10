Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rietheim, Weilheim) Einbruch in Souterrainwohnung - Zeugen gesucht Fahndung nach grünem Ford Mondeo

Rietheim (ots)

Zu einem Einbruch in eine Souterrainwohnung kam es am Sonntagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Kirchstraße. Nach Zeugenaussagen versuchten drei Männer über ein Badezimmerfenster in die Wohnung einzudringen. Beim Öffnen des Fensters fielen indes Badeutensilien auf den Boden, so dass die Wohnungsinhaber den Einbruch mitbekamen. Die Täter flohen über den Hof und flüchteten nach Aussagen der Geschädigten in einem grünen Ford Mondeo mit italienischem Kennzeichen. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Hinweise zu den circa 18 bis 25 Jahre alten Tätern sowie zu deren Tatfahrzeug (grüner Mondeo) bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

