Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Wohnungseinbruch

Tuttlingen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Sonntag, zwischen 15.30 und 21.20 Uhr, in eine Wohnhaus am Berliner Ring ein. Dazu hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf. In mehreren Räumen durchwühlten die Täter die Behältnisse. Aus einer Kasse entwendeten sie einen geringen dreistelligen Betrag. Über die Terrassentür verließen die Täter das Gebäude wieder. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bitte an die Polizei Tuttlingen, Tel. 07461/941-0.

