Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Radfahrerin stürzt

Horb (ots)

In Eyach am Bahnübergang der Hohenzollerischen Landesbahn stürzt eine Radfahrerin und zieht sich leichte Verletzungen zu.

Die 59-jährige befuhr am Sonntagnachmittag die K4784 in Richtung Bahnhof Eyach. Am Bahnübergang kam sie aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrrad in die Bahnschienen, welche schräg über die Fahrbahn verlaufen. Hierdurch verlor sie das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung brachte sie ein Rettungsteam ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro.

