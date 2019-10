Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Einbrecher hebeln an Kindergarten

Bisingen (ots)

Unbekannte Einbrecher versuchen am Freitagabend in den Kindergarten Humboldt einzudringen.

Die unbekannten Diebe hebelten zwischen 17 Uhr und 22.50Uhr an der Hintertür des Kindergartens. An der weißen Holztür konnten entsprechende Spuren festgestellt werden. Es gelang den Tätern jedoch nicht, die Tür zu öffnen und in den Kindergarten einzudringen. Es entstand Sachschaden.

