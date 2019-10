Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rangendingen) Motorradfahrerin stürzt

Rangendingen (ots)

Auf der L410 bei Rangendingen ist am Sonntagvormittag eine 53-jährige Motorradfahrerin gestürzt. Ihre Verletzungen wurden im Krankenhaus behandelt.

Die Frau fuhr gegen 11.45 Uhr auf der Landstraßevon Rangendingen in Richtung Haigerloch. Zirka 150 Meter vor der Bahnüberführung kam sie in der lang gezogenen Linkskurve wegen eines Fahrfehlers nach rechts auf den Grünstreifen. Dort verlor die 53-Jährige die Kontrolle, fuhr eine Böschung hinunter und stürzte. Das Motorrad überschlug sich. Die Bikerin verletzte sich. Sie wurde vom Rettungsdienst notversorgt und danach zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. An ihrerm Motorrad, einer Suzuki, entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro. Bekannte kümmerten sich um die Bergung der Maschine.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell