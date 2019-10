Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt) Eine Fahrerin - zwei Unfälle - 12.000 Euro Schaden

Albstadt (ots)

Am Sonntagabend hat eine 68-jährige Autofahrerin in der Truchtelfinger Straße einen abbiegenden Opel gestreift und danach zwei parkende Personenkraftwagen wuchtig aufeinander geschoben.

Die spätere Unfallverursacherin fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Truchtelfinger Straße in Richtung Truchtelfingen. An der Abzweigung der Christophstraße erkannte sie zu spät, dass der Opel vor ihr abbiegen will. Sie streifte den abbiegenden PKW hinten links, fuhr danach aber weiter. Nur wenige Meter später kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden Renault. Den Renault schob es, bedingt duch den wuchtigen Aufprall, auf einen daneben stehenden VW Sharan. Die 68-Jährige verletzte sich leicht. Ein Notarzt und Rettungskräfte kümmerten sich um sie. Sie kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Opelfahrerin blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro. Der Hyundai musste abgeschleppt werden.

