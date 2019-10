Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Terrassentüre aufgehebelt

Rottweil (ots)

In ein Wohnhaus in der Heerstraße hat sich ein Einbrecher in der Zeit zwischen letztem Mittwoch und vergangenem Samstag Zutritt verschafft. Der Täter hebelte eine Terrassentüre auf. Er durchsuchte das Haus nach Beute. Ob er tatsächlich etwas stahl wird derzeit ermittelt. Der Schaden am Haus, der durch den Einbruch entstand, wird auf etwa 150 Euro geschätzt.

