Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Bauwagen Talheim aufgebrochen

Horb (ots)

Unbekannte Täter haben in den Talheimer Bauwagen eingebrochen. Der Einbruch wurde am Sonntag, gegen 15 Uhr, festgestellt. Der Unbekannte entwendete eine defekte Musikanlage und einen Werkzeugkasten. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

