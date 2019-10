Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Loßburg) Einbruch in Bäckerei - Täter geht ohne Beute

Loßburg (ots)

In der Nacht zum Montag hat ein unbekannter Täter in eine Bäckerei in der Hauptstraße eingebrochen. Der Unbekannte hebelte die Terrassentür des Bäckereigebäudes auf. Warum er letztendlich nichts mitnahm, ist unbekannt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

