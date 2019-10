Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Haus in der Drosselstraße von Einbrechern durchsucht

Rottweil (ots)

Am Freitagabend sind Einbrecher in der Drosselstraße in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt. Auf ihrer Suche nach Diebesgut durchwühlten sie mehrere Räume. In dem zurückgelassenen Chaos konnte bislang noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, was gestohlen wurde. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen des Einbruches. Zeugen die zwischen 19 Uhr und 21 Uhr in der Drosselstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können werden gebeten sich unter Tel. 0741 4770 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell