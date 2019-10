Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Tennenbronn) Einbrecher in der Kirchstraße zu Gange

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Im Laufe des Freitagnachmittags wurde in ein Haus in der Kirchstraße eingebrochen. Über eine Türe verschafften sich die Einbrecher Zutritt und durchsuchten in der Folge zwei im Haus befindliche Wohnungen. Ob die Täter Beute gemacht haben ist derzeit noch nicht klar. Zeugen, die zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Schramberg unter Tel. 07422 27010 zu melden.

