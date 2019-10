Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) 20-jähriger Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Tuttlingen (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer fuhr am Sonntagmittag, gegen 13.15 Uhr, auf der Kreisstraße von Neuhausen in Richtung Tuttlingen. In einer scharfen Rechtskurve geriet der junge Mann ins Schlittern und stürzte auf die Fahrbahn. Mit seiner Maschine rutschte der 20-Jährige über die Fahrbahn und prallte gegen einen Erdwall. Von dort wurde das Motorrad wieder abgewiesen und kam schließlich auf der Mittelstreifenmarkierung zum Liegen. Der Motorradfahrer zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell