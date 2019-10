Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Unfall auf der Autobahn - Fünf Personen leicht verletzt

Sulz am Neckar (ots)

Auf der Autobahn 81 zwischen Empfingen und Sulz sind in der Sonntagnacht drei Autos gegeneinandergestoßen. Gegen 23.30 Uhr war die Fahrerin eines Kleintransporters aus Unachtsamkeit einem vorrausfahrenden Audi aufgefahren. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Kleintransporter der 23-jährigen Frau in die Mittelleitplanke. Der vorrausfahrende 46 Jahre alte Fahrer schleuderte mit seinem Audi gegen die äußere Leitplanke und anschließend zurück auf die Fahrbahn, wo er mit einem anderen Audi zusammenstieß. Er, sowie die Unfallverursacherin und drei Insassen des zweiten Audis wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den beiden Audis und dem Kleintransporter entstand ein Unfallschaden von mehr als 58.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird derzeit auf 6.000 Euro geschätzt. Drei im Gegenverkehr fahrende Autofahrer fuhren kurz nach dem Unfall über herübergeschleuderte Trümmerteile. Auch an ihren Wagen entstand dadurch ein Schaden, der sich insgesamt auf etwa 3.300 Euro beläuft. Für die Versorgung der verletzten Personen waren mehrere Krankenwagen an der Unfallstelle. Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei waren ebenfalls im Einsatz. Die Autobahn war in Richtung Singen zeitweise komplett gesperrt. Erst gegen 04.15 Uhr konnte die Sperrung gänzlich aufgehoben werden.

