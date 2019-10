Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten) Ford-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer

Meßstetten (ots)

Auf der K7151 zwischen Lautlingen und Meßstetten ist am Samstagnachmittag ein Autofahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei einen entgegenkommenden PKW förmlich ausgebremst.

Auf der K7151 von Lautlingen in Richtung Meßstetten wurde um 15.30 Uhr ein Ford Fahrer dabei beobachtet, wie er mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Kurz vor dem Waldstück in Richtung Meßstetten musste ein entgegenkommende PKW, der Richtung Lautlingen unterwegs war, stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der "Gefährdete" wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Albstadt (07432 955-0) in Verbindung zu setzen.

