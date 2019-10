Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Versuchter Wohnungseinbruch

VS-Villingen (ots)

Unbekannte Täter haben am Samstag, gegen 20 Uhr, versucht, in ein Wohnhaus in der Herdstraße einzudringen. Die Täter hebelten mit einem Werkzeug an einem Fenster. Der Fensterrahmen hielt allerdings den Einbruchsversuchen stand. Anschließend warfen die Ganoven mit einem Holzklotz die Scheibe an und flüchteten, ohne das Gebäude betreten zu haben. Hinweise nimmt die Polizei in Villingen (Tel.: 07721 601-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell