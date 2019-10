Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten/Horb) Betrunkener Autofahrer rasiert Verkehrsschilder - doppelte Flucht endet im Krankenhaus

Donrstetten/Horb (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen im Bereich der Auffahrt Hochgerichtstraße zur B28 eine Verkehrsinsel über- und zwei Verkehrszeichen umgefahren. Danach flüchtete er von der Unfallstelle. Seine zweite Flucht an dem Tag endete im Krankenhaus: weil ihm sein Vater nach dem Unfall "Hausarrest" erteilte, kletterte er über den Balkon und stürzte dabei ab.

Der 45-Jährige verlor gegen 7.30 Uhr mit über zwei Promille die Kontrolle über seinen Mercedes und fuhr über eine der dortigen Verkehrsinseln. Dabei prallte er gegen zwei Verkehrszeichen, die abgerissen wurden. Trotzdem setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Freudenstadt fort. Kurz hinter der Tankstelle Teufel blieb sein Mercedes an der B28 stehen. Danach stieg er aus und ging zu Fuß weiter. Eine Streife der Polizei stellte ihn wenig später im Bereich einer Unterführung. Der 45-Jährige hatte sich bei dem Unfall leicht verletzt, brauchte aber keinen Arzt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Nachdem der Mann etwas Blut zur Alkoholuntersuchung und seinen Führerschein abgegeben hatte, durfte er wieder nach Hause gehen.

Am Abend stürzte der 45-Jährige Horber vom Balkon der elterlichen Wohnung. Wegen des Alkoholgenusses wollte ihn sein Vater nicht mehr aus dem Haus lassen, worauf der "Eingesperrte" kurzerhand über den Balkon aus dem dritten Stock nach unten kletterte. Dabei verlor er den Halt und stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Bei dem Sturz wurde der Betrunkene schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er liegt jetzt im Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell