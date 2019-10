Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Zwei Fußgänger von Auto erfasst

VS-Villingen (ots)

Am Freitagabend um kurz nach 23 Uhr sind in der Dammstraße auf Höhe der Kreissparkasse zwei Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Die beiden Männer standen mit einer Personengruppe am Fahrbahnrand und traten beim Vorbeifahren des VWs unvermittelt auf die Straße. Der 47 Jahre alte Autofahrer konnten den 18 und 17 Jahre jungen Männern nicht mehr ausweichen. Beide wurden auf die Motorhaube aufgeladen und kamen anschließend auf der Straße zu Fall. Der 18 Jahre alte Mann erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Der 17-Jährige trug leichte Verletzungen davon und wurde von einem Krankenwagen in ein Klinikum gebracht. Der Fahrer eines Mercedes, der hinter dem VW unterwegs war, erkannte das Unfallgeschehen vor ihm zu spät und fuhr dem VW auf. An den beiden Wagen entstand ein Schaden von insgesamt 4.500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme war die Dammstraße für mehrere Stunden gesperrt. Ein Sachverständiger wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Rottweil hinzugezogen. Der VW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell