Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil/ A81) Auto gerät in Brand

Zimmern ob Rottweil/ A81 (ots)

In Flammen aufgegangen ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr ein Auto auf der Autobahn 81 bei Zimmern ob Rottweil. Ein 36 Jahre alter Autofahrer war mit seinem BMW in Richtung Stuttgart unterwegs, als ihn andere Autofahrer darauf aufmerksam machten, dass sein Auto qualme. Der Mann fuhr auf den Standstreifen. Kurz darauf schlugen schon Flammen aus seinem Motorraum. Die Feuerwehr Trossingen musste den BMW löschen. Ein Abschleppdienst barg den Wagen im Anschluss.

