Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Königsfeld im Schwarzwald (ots)

Auf der Landstraße zwischen Königsfeld und Hardt ist am Samstagmittag gegen 14 Uhr eine Motorradfahrerin gestützt. Die 32 Jahre alte Frau kam aufgrund eines Fahrfehlers in einer leichten Kurve auf Höhe der Burgruine Waldau ins Schlingern. Sie verlor die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte. Mit ihrer Yamaha rutschte sie über die Fahrbahn und kam abseits der Straße zum Liegen. Sie wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

