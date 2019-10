Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Pfaffenweiler) Einbrecher im Göhrleweg am Werk

VS-Pfaffenweiler (ots)

Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in mehrere Wohnungen in einem Haus im Göhrleweg eingestiegen. Die Diebe entwendeten neben Bargeld auch einen Computer, ein Fernrohr und Schmuck. Insgesamt wird der Wert ihrer Beute auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das Polizeirevier Villingen bittet Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können sich unter Tel. 07721 6010 zu melden.

