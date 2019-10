Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Rollstuhlfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Bad Dürrheim (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Bad Dürrheim und Hochemmingen hat am Samstagmorgen gegen 10.30 Uhr ein Autofahrer einen Rollstuhlfahrer erfasst. Der 84 Jahre alte Mann im Rollstuhl wurde von der Straße geschleudert. Er verletzte sich schwer und musste in ein Klinikum gebracht werden. Der 69 Jahre alte Fahrer des BMW war auf der Kreisstraße in Richtung Hochemmingen unterwegs, als er den Krankenstuhlfahrer am rechten Fahrbahnrand übersah. Sein BMW stieß nach dem Kollision mit dem Rollstuhl gegen die Leitplanke. Sein Auto, sowie der Rollstuhl mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Schaden von auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

