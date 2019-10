Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) Unfallflucht auf einem Firmenparkplatz in der "Canalwiesen"

Sulz am Neckar (ots)

Zu einer Unfallflucht und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an einem geparkten Hyundai i20 ist es am Freitag, im Zeitraum von 06.45 Uhr bis 14.15 Uhr, auf einem Firmenparkplatz in der Straße Canalwiesen gekommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen den abgestellten roten Hyundai und machte sich anschließen "aus dem Staub". Nun ermittelt die Polizei Sulz (07454 92746) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise.

