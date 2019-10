Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Weiterer Trickdiebstahl in Apotheke

Dornstetten (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist von zwei Unbekannten mittels eines Trickdiebstahls in einer Schopflocher Apotheke Bargeld gestohlen worden. Tatzusammenhang mit zwei gleichartigen Delikten besteht.

Kurz vor Geschäftsschluss betraten zwei männliche Täter die Apotheke. Auf ähnliche Weise wie am Tag zuvor in Horb (wir berichteten) gelang es ihnen, an zirka 80 Euro Bargeld zu kommen. Der genaue Geschehensablauf ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Am Mittwoch ereignete sich um 11 Uhr ein ähnlicher Fall in einer Apotheke in Raststatt-Niederbühl. Gegen 18 Uhr traten die beiden Täter dann in Horb in Aktion.

Die jeweiligen Personenbeschreibungen der Täter lassen einen Tatzusammenhang vermuten.

