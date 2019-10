Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Falscher Brandalarm durch Feinstaub

Schramberg (ots)

Am Donnerstagabend ist durch Staub bei Gipsarbeiten ein Brandmeldealarm in der Firma Vega Grieshaber in Schiltach ausgelöst worden.

Gegen 16.47 Uhr löste der Brandalarm in einem der Produktionsgebäude der Firma aus. Die Ursache für den Fehlalarm war Feinstaub. Dieser entstand bei Arbeiten an einer Staubschutzwand und gelangte über eine fälschlicherweise geöffnete Tür zum Brandmelder. Die Feuerwehr Schiltach war mit 18 Mann und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Vivien Bartosch

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell