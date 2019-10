Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) 50 Jährige landet in Böschung

Tuttlingen (ots)

Am Freitagmorgen ist eine Autofahrerin bei der Kreuzung Bergsteig die Böschung hinuntergestürzt. Es entstand Personen- und Sachschaden.

Um kurz vor 6.00 Uhr fuhr die Lenkerin eines VW auf der L440 aus Neuhausen ob Eck kommend in Richtung Bergsteig. An der Kreuzung schanzte sie geradeaus in die Böschung. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand Schaden in der Höhe von circa 1000 Euro.

