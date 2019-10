Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Empfingen) Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen

Empfingen (ots)

Am Freitagmorgen hat ein bisher unbekannter Täter in der Robert-Bosch-Straße in einem Lebensmittelmarkt einen Geldbeutel aus einer Stofftasche entwendet. Gegen 10 Uhr befand sich eine 74-jährige Frau beim Einkaufen. Währenddessen hatte sie eine Stofftasche an ihrem Einkaufswagen hängen. In diesem befand sich die Geldbörse der Frau. Ein unbekannter Täter entwendete das Portemonnaie und legte stattdessen eine Dose in die Stofftasche. Der Täter konnte bis zur Entdeckung des Diebstahls und Sperrung der Karte noch einen Geldbetrag vom Konto der 74-Jährigen abheben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb (07451 96-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Janina Frickinger

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell