Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Wohncontainer auf einem Recyclinghof aufgebrochen und Fensterscheibe eingeschlagen

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter auf dem Recyclinghof "Am Krebsgraben" in einen dort aufgestellten Wohncontainer eingebrochen und haben daraus eine Warnweste gestohlen. Mit einem entsprechenden Werkzeug machten sich die Einbrecher an der Eingangstüre zu schaffen und hebelten diese auf. Aus dem Container entwendeten die Unbekannten lediglich eine Warnweste. Zudem schlugen die Täter noch eine Scheibe an dem Wohncontainer ein. Mitarbeiter des Hofes stellten die Tat am Donnerstagmittag fest und informierten die Polizei. Hinweise zu dem Containeraufbruch werden an die Polizei Villingen (07721 601-0) erbeten.

