Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wellendingen) Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wellendingen (ots)

Am Donnerstag hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Lembergstraße einen Gartenzaun beschädigt. Gegen 16.30 Uhr stellte der Eigentümre eines Grundstücks in der Lembergstraße fest, dass sein Gartenzaun, der am frühen Morgen noch ganz war, beschädigt ist. Ein Pfosten war verbogen, weitere Zaunteile kaputt. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei, die jetzt wegen Fahrerflucht ermittelt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass ein Lastwagen mit hellgrünen Lackteilen den Zaun beim Abbiegen von der Robert-Bosch-Straße in die Lembergstraße überfahren hat. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil (0741 477-0) entgegen.

