Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Veranstaltung der Partei "Alternative für Deutschland" verläuft ruhig

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Die Veranstaltung der AfD in der Möhringer Angerhalle am Donnerstagabend ist friedlich verlaufen. Rund 50 Besucher folgten der Einladung der AfD und nahmen an der Veranstaltung teil. Vor der Halle demonstrierten knapp 100 AfD-Gegner gegen die Veranstaltung. Die Kundgebung verlief absolut friedlich und ohne Zwischenfälle und war gegen 21.30 Uhr beendet. Kurz nach Veranstaltungsbeginn musste eine Frau vor dem Haupteingang der Angerhalle medizinisch versorgt werden. Die Frau hatte akute Herzprobleme. Eine zufällig anwesende Ärztin betreute die Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Sie wurde zur Beobachtung in die Klinik eingeliefert.

