Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Nicht angepasste Geschwindigkeit bei Starkregen führt zu Verkehrsunfall

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 23.30 Uhr, in der Bregstraße ins Schleudern geraten und mit dem Opel einer entgegenkommenden jungen Frau zusammengestoßen. Auf Höhe der Weibert-Mahler-Straße geriet der Wagen des Unfallverursachers aufgrund einer nicht angepasster Geschwindigkeit bei schlechten Witterungsverhältnissen ins Schleudern und kollidierte zunächst mit dem Opel einer entgegenkommenden Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Mercedes des 19-Jährigen abgewiesen und prallte gegen die Mauer eines angrenzenden Gebäudes. Zwar wurden keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.

