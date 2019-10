Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbrecher auf frischer Tat ertappt

VS-Schwenningen (ots)

Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Lotterieannahmestelle in VS-Schwenningen eingebrochen und wurde von der Polizei auf frischer Tat ertappt. Aufmerksame Zeugen beobachteten, wie der Mann in die Lotterieannahmestelle einbrach und meldeten ihre Wahrnehmungen sofort der Polizei. Diese konnte den Täter noch beim Verlassen des Gebäudes stellen und festnehmen. Während seines folgenden Aufenthaltes beim Polizeirevier beleidigte der alkoholisierte 27-Jährige die Polizeibeamten mehrfach. Wegen des Einbruchs wird er sich wegen des Straftatbestandes des besonders schweren Falles des Diebstahls verantworten müssen. Zudem wird eine Anzeige wegen Beleidigung erfolgen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp / Benjamin Kimmich

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell