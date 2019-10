Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eschbronn) Außenspiegel abgefahren und geflüchtet

Eschbronn (ots)

Ein 25-jähriger Lastwagenfahrer ist am Mittwoch, gegen 12 Uhr, auf der Kreisstraße 5563 nicht weit genug rechts gefahren und hat den Außenspiegel eines entgegenkommenden Lastwagens eines 32-Jährigen gestreift. Der 25-Jährige war vom Locherhof in Richtung Dunningen unterwegs wo es zu dem Spiegelstreifer kam. Ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der 25-Jährige weiter. Im Rahmen der Fahndung konnten die Ordnungshüter den Unfallverursacher im Industriegebiet von Hardt ausfindig machen. Gegen den Lastwagenfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Da der Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung bezahlen.

