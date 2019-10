Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Zigarettenautomat aufgebrochen

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist durch einen unbekannten Täter Geld aus einem Zigarettenautomat in der Luisenstraße in Bad Dürrheim entwendet worden.

Der Dieb hebelte den Automat mit brachialer Gewalt auf und entwendet eine unbekannte Menge an Bargeld. Die Zigaretten ließ der Gauner zurück. Sachdienliche Angaben zu einem Täter sollen bitte an den Polizeiposten Bad Dürrheim unter der Telefonnummer 07726 930480 gemeldet werden.

