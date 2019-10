Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Radfahrer missachtet Vorfahrt

Rottweil (ots)

Ein 41-jähriger Radfahrer hat am Mittwoch, gegen 8 Uhr, beim Abbiegen auf die Königstraße einen Unfall mit rund 2.000 Euro Sachschaden entstanden. Der Biker war auf der Marienstraße unterwegs und fuhr in die Königstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 22-jährigen Polo-Fahrerin. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste in die Klinik eingeliefert werden. Die 22-jährige Autofahrerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

