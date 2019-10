Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Tailfingen) Einbruch in Taxiunternehmen

Albstadt-Tailfingen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ein unbekannter Täter in das Gebäude eines Taxiunternehmens in Tailfingen eingestiegen. Bargeld wurde entwendet.

In der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 6.50 Uhr drückte der unbekannte Einbrecher ein Fenster zu den Büroräumlichkeiten des Unternehmens ein. Er nahm eine Geldkassette und zwei Geldbeutel mit. Sachdienliche Angaben zu einem Täter sollen bitte an den Polizeiposten Albstadt-Tailfingen unter der Nummer 07432 984314 0 gemeldet werden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Vivien Bartosch

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell