Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Rund 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Vöhringen (ots)

Rund 20.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5502 entstanden. Ein 75-jähriger Lenker eines VW Tiguan waren auf der Kreisstraße von Vöhringen in Richtung Wittershausen unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Porsche und eine vorausfahrende Arbeitsmaschine überholen. Während des Überholvorganges scherte die 78-jährige Porsche-Fahrerin ebenfalls zum Überholen der Arbeitsmachine aus und übersah den Tiguan neben ihr. In der Folge stießen die beiden Autos zusammen, wobei der Tiguan noch gegen die Arbeitsmaschine geschleudert wurde. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

