Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen-Möhringen) Schlechte Sicht und nicht angepasste Geschwindigkeit führt zu Verkehrsunfall mit 20.000 Euro Schaden

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Am Mittwochmittag übersah ein Autofahrer, der auf der Bundesstraße 311 von Möhringen in Richtung Immendingen unterwegs war, bei starkem Regen einen vor ihm haltenden Renault und fuhr auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand durch die hohe Geschwindigkeit des Unfallverursachers ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Autos mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Hergang des Unfalls zeigt, wie wichtig es ist seine Geschwindigkeit bei Sichtbehinderungen jeglicher Art zu reduzieren.

