POL-TUT: (Bisingen) Schlechte Sicht durch Regen - Verkehrsunfall verursacht

Bisingen (ots)

Am Mittwochabend hat ein VW-Fahrer die Vorfahrt einer Polo-Fahrerin im Kreisverkehr in der Heidelbergstraße missachtet. Es kam zum Unfall. Gegen 21 Uhr fuhr der 23-Jährige von der Heidelbergstraße in Richtung Grosselfingen. Beim Kreisverkehr - Kreuzung Hechinger Straße - fuhr der VW-Fahrer ein. Aufgrund starken Regens übersah der Mann die vorfahrtsberechtige 19-jährige Polo-Fahrerin, welche sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf zirka 8.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

