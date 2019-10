Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Vorfahrtsverletzung: Zwei Autos beteiligt - 16.000 Euro Schaden

Balingen (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein VW-Fahrer in der Geislinger Straße einem Opel die Vorfahrt genommen. Gegen halb neun Uhr fuhr der 48-Jährige auf der Geislinger Straße. In Höhe der Talstraße missachtete der VW-Fahrer die Vorfahrt einer von rechts kommenden Opel-Fahrerin. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge war nicht mehr zu vermeiden. Es Entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 16.000 Euro.

