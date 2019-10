Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Brand in Heizkraftwerk

Balingen (ots)

Wegen Überhitzung ist am Mittwochabend in einer Firma in der Straße "Im Rohrbach" ein Motor in Brand geraten. Gegen 18 Uhr setzte ein Zeuge einen Notruf aufgrund eines Brandes im Heizkraftwerk der Firma ab. Zur Einsatzörtlichkeit rückten sowohl die Feuerwehr mit einem Großaufgebot, der Rettungsdienst und die Polizei aus. Der Brand wurde nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei durch einen überhitzten Motor eines Förderbandes ausgelöst. Das Feuer griff nicht auf das Heizkraftwerk über. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach/Janina Frickinger

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell