POL-TUT: (Freudenstadt) Gescheiterter Einbruch in Juweliergeschäft - Haftbefehl erlassen

In der Nacht zum Dienstag hat ein Täter versucht in ein Juweliergeschäft in der Straßburger Straße einzubrechen. Gegen 2 Uhr morgens warf der 23-Jährige mit einem Pflasterstein eine der zwei Sicherheitsscheiben des Geschäfts ein. Nach der Auslösung des Alarms wurde die Polizei verständigt. Auf dem Weg des Streifenwagens zur Tatörtlichkeit sahen die Polizisten einen flüchtenden Mann. Daraufhin nahmen die Gesetzeshüter die Verfolgung auf und konnten den Täter festnehmen. Der Mann hatte eine ungeladene Schreckpistole bei sich. Am Mittwoch wurde gegen den 23-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen. Der Täter sitzt nun wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls in Untersuchungshaft.

