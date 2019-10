POL-TUT: (Balingen) Vorfahrt genommen - Motorradfahrer stürzt

Polizeipräsidium Tuttlingen

Nach einer Vorfahrtsverletzung ist am Dienstagnachmittag in der Hechinger Straße ein Motorradfahrer gestürzt. Der 44-Jährige verletzte sich leicht.

Gegen 16.30 Uhr fuhr die spätere Unfallverursacherin mit ihrem VW auf der Straße "Unter Netzenberg" in Richtung Hechinger Straße. Am Ende der Straße übersah sie an der Kreuzung ein von rechts kommendes Motorrad und nahm ihm die Vorfahrt. Ohne dass es zu einem Zusammenstoß kam, stürzte der 44-jährige Motorradfahrer. Bei dem Sturz verletzt er sich leicht. Der Gestürzte ging später selbstständig zum Arzt, um sich behandeln zu lassen. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro.

