Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rosenfeld) Blauer Kleinwagen nimmt Motorroller die Vorfahrt - Rollerfahrerin stürzt

Rosenfeld (ots)

Am Mittwochabend hat ein blauer Kleinwagen einem Motorroller an der Einmündung der K7128 in die Balinger Straße die Vorfahrt genommen. Die Rollerfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 19 Uhr fuhr die 17-Jährige mit ihrem Motorroller auf der Balinger Straße in Richtung Geislingen. Plötzlich kam von rechts, entweder aus der Kreisstraße oder aus dem Hof der Auto-Team GmbH, ein blauer Kleinwagen und nahm ihr die Vorfahrt. Das Mädchen bremste stark ab, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht. Der PKW fuhr anschließend in den Butzensteigleweg und verschwand. Die verletzte Rollerfahrerin begab sich ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde.

Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen Unfallflucht und sucht den Fahrer oder die Fahrerin des blauen Kleinwagens. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich zu melden (Telefon 07433 264 0).

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell