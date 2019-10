Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Trickreiche Diebe klauen Geld

Horb a.N. (ots)

In einer Horber Apotheke haben zwei Gauner am Mittwochabend eine Mitarbeiterin ausgetrickst und Geld gestohlen.

Gegen 18.10 Uhr betraten zwei Männer die Apotheke. Einer der Beiden wollte ein Wärmepflaster kaufen und bezahlte mit einem 200 Euro Schein. In der Folge lenkte sein Begleiter die Mitarbeiterin mit vorgegaukeltem Interesse an weiteren Artikeln bewusst ab. Diesen Moment nutzte der "Pflasterkäufer", um einen Teil des Wechselgeldes einzustecken. Nachdem er das Geld in der Tasche hatte, wollten dann Beide nichts mehr kaufen und bekamen von der Mitarbeiterin die 200 Euro wieder zurück. Dass vom Wechselgeld 100 Euro fehlen, bemerkte die Angestellt erst, nachdem die Gauner schon wieder weg waren.

