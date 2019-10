Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb a.N.) Mit fast drei Promille aus der Spur gekommen

Horb a.N. (ots)

Ein 72-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend in der Hornaustraße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Er hatte getrunken.

Gegen 19.40 Uhr fuhr der 72-Jährige auf der Hornaustraße stadteinwärts. Im Bereich Einmündung Isenburger Straße kam er nach links von der Fahrbahn ab. Dabei gefährdete eine andere Verkehrsteilnehmerin. In der Folge fuhr er über den Randstein und prallte am Ende gegen eine Straßenlaterne. Der Mann hatte getrunken. Nach dem Unfall versuchte er zunächst mit seinem Auto zu flüchten. Der Wagen war aber zu stark beschädigt, weshalb der Unfallverursacher sich zu Fuß von der Unfallstelle entfernte. Beim DM-Markt hielt eine Polizeistreife den Flüchtigen auf. Mit umgerechnet 2,8 Promille Alkohol im Blut, so das Ergebnis des Atemalkoholtests, war der 72-Jährige nicht mehr fahrtüchtig. Die Polizei nahm ihm den Führerschein ab. Weitere Folge war eine Blutentnahme. Der Mann wird sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht verantworten müssen.

